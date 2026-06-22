İstanbul’da bazı noktalarda haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı. D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii Haliç Köprüsü istikametinde yaşanan yoğunluk nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Her iki istikamette de yoğunluk uzun süre devam etti. Saat 08.00 itibariyle yoğunluk yüzde 60 olarak ölçülürken, saat 09.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 56'ya geriledi. Saat 09.00'da yoğunluk haritasına göre Anadolu Yakası'nda trafik yüzde 65 olarak ölçülürken, Avrupa Yakası'nda ise yoğunluk yüzde 51 olarak kayıtlara geçti. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği her iki istikamette de sürücüler zor anlar yaşadı.