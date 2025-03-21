İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, bugün kent genelinde bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Saraçhane çevresindeki birçok yol saat 14.00 itibarıyla bir günlüğüne trafiğe kapatıldı.
Kapanacak yollar (14.00 itibariyle):
- Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
- Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
- 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
- Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
- Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
- Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar
- Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar
- Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
- Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
- Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar
- Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar
Alternatif güzergahlar:
- 10. Yıl Caddesi
- Namık Kemal Caddesi
- Sahil Kennedy Caddesi
- E-5 D100 Karayolu