İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, bugün kent genelinde bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Saraçhane çevresindeki birçok yol saat 14.00 itibarıyla bir günlüğüne trafiğe kapatıldı.

Kapanacak yollar (14.00 itibariyle):

- Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar  
- Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar  
- 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar  
- Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar  
- Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar  
- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar  
- Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar  
- Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar  
- Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar  
- Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar  
- Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar  
- Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar  

Alternatif güzergahlar:

- 10. Yıl Caddesi  
- Namık Kemal Caddesi  
- Sahil Kennedy Caddesi  
- E-5 D100 Karayolu  

 