İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, bugün kent genelinde bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Saraçhane çevresindeki birçok yol saat 14.00 itibarıyla bir günlüğüne trafiğe kapatıldı.

Kapanacak yollar (14.00 itibariyle):

- Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

- Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

- 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

- Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

- Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

- Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar

- Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar

- Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

- Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

- Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar

- Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar

Alternatif güzergahlar:

- 10. Yıl Caddesi

- Namık Kemal Caddesi

- Sahil Kennedy Caddesi

- E-5 D100 Karayolu