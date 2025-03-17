Olay saat 11.00 sıralarında Maltepe Esenkent Mahallesi Aksu Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

İş yerinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan İlker K., iddiaya göre şoförlüğünü yaptığı patronu Fehmi. K.'nin odasına gizli kamera yerleştirdi. Durumu fark eden Fehmi K. şoförü İlker K. ile tartışmaya başladı.

DEFALARCA ATEŞ ETTİ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Fehmi K., şoförü İlker K.'yi işten çıkaracağını söyleyince öfkelenen şüpheli silahla patronunu odasında rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bu sırada şüpheli olay yerinden kaçtı. Rehin alınan Fehmi K. olay sonrası polis ekipleriyle görüştüğü sırada şüpheli tekrar iş yerine geldi.

Elindeki silahla iş yerinin kapısına defalarca ateş eden İlker K. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Şüpheli İlker K. ve patronu Fehmi K.'nin birbirilerini cezaevinden tanıdığı ve koğuş arkadaşı oldukları öğrenildi. Saldırgan İlker K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.