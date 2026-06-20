İstanbul'un Çatalca ilçesine bağlı Ormanlı Sahili'nde bugün hareketli anlar yaşandı. Serinlemek için denize giren ve sahilde vakit geçiren vatandaşlar, suyun kenarında şüpheli bir cisim fark etti. Cisme yakından bakan çevredekiler, bu metal parçanın bir mühimmata benzediğini fark etti.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, olası bir patlama veya tehlike riskine karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak sahildeki vatandaşları şüpheli cisimden uzaklaştırdı.
Güvenlik çemberinin oluşturulmasının ardından uzman ekipler tarafından sahildeki parça üzerinde ilk kontroller gerçekleştirildi. Mühimmat olduğu değerlendirilen söz konusu gizemli cisim, ne olduğunun kesin olarak tespit edilmesi ve detaylı laboratuvar incelemelerinin yapılması amacıyla ekipler tarafından güvenli bir şekilde muhafaza altına alınarak bölgeden götürüldü. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.