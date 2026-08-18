Bayrampaşa’da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3 sağlık görevlisi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Ordu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hasta taşıyan 34 BH 5532 plakalı 112 Acil Sağlık ambulansı, ara sokaktan çıkan 34 KAU 502 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ambulans kaldırıma çıktı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 3 sağlık görevlisine olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları en yakın hastaneye kaldırdı. Ambulansta bulunan hasta da başka bir ambulansla hastaneye götürüldü.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ OLAY YERİNE GELDİ

Meslektaşlarının kaza yaptığını öğrenen çok sayıda sağlık görevlisi olay yerine geldi. Polis ekipleri, başka bir kaza yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan ambulans ve otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

“İLK MÜDAHALEYİ BEN YAPMAK ZORUNDA KALDIM”

Kazaya tanık olan mahalle sakini Murat Şahin, olay anını anlattı. Şahin, “Ambulans aşağıdan sokağın başından hastayı aldı. Hızlı bir şekilde ana caddeye ulaşmaya çalışıyordu. O sırada ara sokaktan çıkan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sağlıkçılar yola döküldü. İlk müdahaleyi ben yapmak zorunda kaldım. Sağlıkçılarımızın durumu inşallah iyidir. Sırtında ve ayağında sıkıntılar vardı. Sedyeye bindirdik, gönderdik” dedi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.