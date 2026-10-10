İstanbul Kartal'da bulunan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısında yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. 

Öte yandan hastaların da tahliyesine başlandı. 

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