İstanbul Kartal'da bulunan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısında yangın çıktı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Öte yandan hastaların da tahliyesine başlandı.
İstanbul Kartal'da bulunan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısında yangın çıktı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Öte yandan hastaların da tahliyesine başlandı.
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