Meteoroloji platformu Hava Forum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Marmara Bölgesi'ni yeni haftanın ilk günlerinde bekleyen ani ve sert hava değişimine karşı uyardı.
24 DERECEYE ÇIKAN SICAKLIK 15 DERECE BİRDEN DÜŞECEK
Hava Forum'un aktardığı bilgilere göre, Pazartesi günü bölgede kuvvetli lodos etkili olacak. Lodosla birlikte İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevrelerinde hava sıcaklıkları 21 ila 24 derece seviyelerine kadar yükselecek.
Baharı andıran bu hava ise uzun sürmeyecek. Salı günü rüzgarın yön değiştirerek karayele dönmesiyle birlikte sıcaklıkların yer yer 15 derece birden düşeceği bildirildi.
HASTALIKLARA KARŞI DİKKAT UYARISI
Sıcaklıklardaki bu keskin düşüşün oldukça sert hissedileceğine dikkat çekildi. Vatandaşları ani ısı değişiminin yol açabileceği hastalıklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarı yapıldı.