Hava Forum, bugün İstanbul genelinde parçalı güneşli bir havanın hakim olacağını, ancak gün içerisinde ara ara yağmur geçişlerinin yaşanabileceğini sosyal medya hesabı üzerinden bildirdi.

Yetkililer, düşecek yağış miktarının az olduğunu ve serinletmekten ziyade havadaki nem oranını ani bir şekilde artıracağını aktardı.

Yağışın ardından fırlayacak olan nem nedeniyle termometreler daha düşük gösterse bile İstanbulluların hissettiği sıcaklık 40 derece sınırına yükselecek.

Hava Forum, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu ifadeleri paylaştı:

"YAĞMASA DAHA İYİ" UYARISI

Paylaşımda, beklenen yağışın miktar olarak yetersiz kalacağı, bu durumun şehri serinletmek yerine adeta bir buhar odasına çevireceği ifade edildi.

Miktarı az olan bu yağış oluşumlarının ortamı yalnızca nemlendireceğine dikkat çekilerek, havanın bunaltıcılığını artırmaması adına yarın için "yağmasa daha iyi" değerlendirmesinde bulunuldu.

YENİ HAFTADA HAVA RAHATLIYOR

Bunaltıcı ve durgun havanın ardından bölge genelini sevindirecek açıklama geldi. Durgun havaların yerini poyraz esintisine bırakacağını müjdeleyen Hava Forum, havanın ferahlayacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili İstanbullular, Kocaelililer, Yalovalılar, Sakaryalılar, Bursalılar bitti, kurtuluyoruz. Artık poyrazımız yavaş yavaş sazı eline almaya başlayacak. Durgun sıkıcı havalar yerine poyraz esinti destekli havalara başlıyoruz. Pazardan başlarız. Özellikle yeni hafta süper..."

Hafta sonu yaşanacak nem yükünün ardından, Pazar gününden itibaren etkisini artıracak poyraz rüzgarlarıyla birlikte Marmara genelinde rahat bir nefes alınması bekleniyor.