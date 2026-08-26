İstanbul’da hafta başından bu yana devam eden yaz sıcakları yerini kısa süreli ancak belirgin bir serinleme ve yağışlı havaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanların tahminlerine göre, perşembe günü de sıcak seyretmesi beklenen havanın cuma günü kuzeyden gelecek serin hava dalgasıyla hızla soğuyacağı öngörülüyor.

CUMA GÜNÜ 10 DERECELİK BİRDEN DÜŞÜŞ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı uzmanı Adil Tek, Kuzey Afrika kaynaklı sıcak hava akışının perşembeden itibaren yerini kuzeyli serin havaya bırakacağını belirtti. Perşembe günü 31-32 derece civarında seyreden sıcaklıkların cuma günü bir anda 21 dereceye kadar düşeceğini ifade eden Tek, "Cuma sabahı zayıf başlayacak yağışların öğleden sonra kuvvetlenmesi bekleniyor. Özellikle Anadolu Yakası ve kuzey ilçelerde risk daha yüksek olsa da Beylikdüzü ve Bakırköy gibi alanlarda da etkili olacak. Geçişlerle birlikte gece sıcaklıkları 18 dereceye kadar inebilir; İstanbullular üşüdüklerini hissedecek" dedi.

KUVVETLİ POYRAZ VE SAĞANAK UYARISI

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir ve Meteoroloji Mühendisi Sinan Şahinoğlu da Kırım üzerinden Karadeniz'e yaklaşan alçak basınç sistemine dikkat çekti. Cuma günü Marmara genelinde rüzgarın saatte 40-60 kilometre hızla poyraz şeklinde eseceğini belirten uzmanlar, Karadeniz üzerinden taşınan nemli havanın soğuk havayla teması sonucu gök gürültülü yerel sağanakların görüleceğini kaydetti.

HAFTA SONUNDAN İTİBAREN SICAKLIKLAR TEKRAR YÜKSELECEK

Yağışlı ve serin sistemin cumartesi akşam saatlerinden itibaren doğuya kayarak İstanbul'u terk etmesi bekleniyor. Pazar gününden itibaren yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının yeniden 28-29 derece bandına çıkacağı ve eylül ayında da yaz sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.