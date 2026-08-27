Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre İstanbul’da hafta boyunca 32 dereceye kadar yükselen sıcaklıkların bugün de benzer seviyelerde kalması bekleniyor. Megakentte hava yarından itibaren adeta yön değiştirecek. Sıcaklıkların hızla gerilemesiyle birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

KUZEYDEN SERİN HAVA DALGASI GELİYOR

Meteoroloji mühendisi Adil Tek, İstanbul’un kuzeyden gelecek serin hava akışının etkisine gireceğini belirtti. Bu değişimle birlikte kent genelinde yağış görüleceğini ifade eden Tek, özellikle Anadolu Yakası’nın daha fazla yağış alabileceğine dikkat çekti.

Kuzeyli hava akışı nedeniyle kentin kuzey ilçelerinde yağış riskinin daha yüksek olacağı belirtilirken, Beylikdüzü ve Bakırköy gibi batı ilçelerinde de yağış bekleniyor. Bugün 31-32 derece civarında seyreden sıcaklıkların yarın yaklaşık 21 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

Serin havayla birlikte rüzgarın da kuvvetlenmesi öngörülüyor. Ani sıcaklık değişiminin İstanbullular tarafından oldukça belirgin şekilde hissedileceği belirtiliyor.

CUMA VE CUMARTESİ YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Adil Tek’in değerlendirmesine göre yağışlar cuma sabahı daha zayıf başlayacak, öğleden sonra ise etkisini artıracak. Sağanak geçişlerinin cumartesi akşamına kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların özellikle cuma ve cumartesi geceleri daha da düşmesi ve İstanbul’da 18 derece seviyelerinin görülmesi bekleniyor. Bu nedenle kentte kısa süreli de olsa serin ve yağışlı bir hava hakim olacak.

PAZAR GÜNÜ HAVALAR YENİDEN ISINIYOR

Pazar gününden itibaren yağışlı havanın etkisini kaybetmesiyle sıcaklıkların yeniden yükselişe geçeceği tahmin ediliyor. Değerlerin 28-29 derece seviyelerine ulaşması beklenirken, önümüzdeki hafta yaz havasının yeniden etkili olması öngörülüyor.