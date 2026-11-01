İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakent genelinde önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen meteorolojik şartlara ilişkin haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

Yayımlanan verilere göre; İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bir bölümü, Orta Akdeniz havzası üzerinden yurda giriş yapan serin ve yağışlı hava sistemlerinin tesiri altında kalmayı sürdürüyor.

7 GÜN BOYUNCA GÖKYÜZÜ KAPANACAK, SAĞANAK GEÇİŞLERİ GÖRÜLECEK

AKOM uzmanlarının değerlendirmelerine göre, kent genelinde önümüzdeki 7 gün boyunca bulutlu ve kapalı bir hava hakimiyetini koruyacak. Sistemin beraberinde getireceği aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin kentin muhtelif bölgelerinde yerel olarak etkisini hissettirmesi öngörülüyor.

AKOM'UN GÜN GÜN İSTANBUL HAVA TAHMİN RAPORU:

2 Kasım Pazartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

3 Kasım Salı: Sağanak yağmurlu

4 Kasım Çarşamba: Sağanak yağmurlu

5 Kasım Perşembe: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

6 Kasım Cuma: Parçalı ve çok bulutlu

7 Kasım Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Yetkililer, özellikle salı ve çarşamba günleri beklenen kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani su birikintileri ve trafikteki aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.