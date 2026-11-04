Türkiye, Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. İstanbul'da aralıklarla devam eden sağanak yağışın, sabah saatlerinden itibaren yeniden kuvvetlenmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının bugün itibarıyla Marmara Bölgesi'ne giriş yapacağını duyurdu.

İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİSİNİ ARTIRACAK

Hafta boyunca aralıklarla sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı İstanbul'da, 18-20 derece civarında seyreden sıcaklıkların 12 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. Böylece sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek.

Gece saatlerinde hafiflemesi beklenen yağışların sabah yeniden kuvvetlenerek gün boyunca aralıklarla etkili olacağı bildirildi. Yağış miktarının metrekareye 30-60 kilogram arasında ulaşabileceği öngörülüyor.

VALİLİKTEN İSTANBULLULARA SABAH UYARISI

İstanbul Valiliği de sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşları uyardı.

Valilik açıklamasında, aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli sağanak, bazı bölgelerde ise gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Rüzgarın öğle saatlerinden sonra kuzey yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla eseceği, yer yer 50-70 kilometre hıza ulaşarak kısa süreli fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlardan sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

2 İLDE TURUNCU, 21 İLDE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji tarafından bugün Hatay ve Osmaniye için kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle turuncu kodlu uyarı yapıldı.

İstanbul'un da aralarında bulunduğu 21 il için ise sarı kodlu uyarı verildi. İstanbul'daki uyarının tüm ilçeleri kapsadığı bildirildi.

Sarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle:

Adana, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce.

BAZI İLLERDE MEVSİMİN İLK KARI BEKLENİYOR

Soğuk hava dalgası yalnızca Marmara'yı değil, Türkiye'nin birçok bölgesini etkileyecek. İç Anadolu'da sağanak yağış beklenirken Ankara'da sıcaklığın 16, Eskişehir'de 16, Kayseri'de ise 18 derece olması öngörülüyor. Yarın sıcaklıkların 8 dereceye kadar düşmesi, Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağması bekleniyor.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde de kar yağışı ihtimali bulunuyor. Rize'nin yüksekleri, Artvin, Gümüşhane, Erzurum ve Kars çevrelerinde hafta sonuna doğru kar görülebileceği tahmin ediliyor.

MARMARA VE EGE'DE YAĞIŞ VE RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

Marmara Bölgesi genelinde soğuk, yağışlı ve rüzgarlı hava etkisini gösterecek. Yağışların özellikle Kocaeli, Sakarya ve Kırklareli çevrelerinde etkili olması bekleniyor. Edirne'de sıcaklığın 12, Balıkesir'de 17 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi'nde ise yağışların daha çok Kütahya, Manisa ve Uşak çevrelerinde etkili olması bekleniyor. Yarın kıyı kesimlerinde güneş yüzünü gösterse de rüzgarlı ve daha soğuk bir hava hakim olacak. Manisa'da 18, Muğla'da 19 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

Diğer illerde beklenen sıcaklıklar ise Ankara'da 16, İzmir'de 20, Bursa'da 17 ve Antalya'da 23 derece. Antalya'da kısa süreli sağanak geçişleri görülebilecek.