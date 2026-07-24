AKOM tarafından paylaşılan son meteorolojik verilere göre, megakent İstanbul'da cumartesi gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor.
AKOM'dan yapılan açıklamada, bugün 29 dereceyi gören termometrelerin, yarın 21 dereceye kadar gerileyeceği bildirildi. Sıcaklıklardaki 8 derecelik düşüşle birlikte kent genelinde gök gürültülü sağanak yağışların etkisini göstereceği belirtildi.
YAĞIŞ PAZAR GÜNÜ DE DEVAM EDECEK
Haftanın son gününde de yağışlı hava dalgası İstanbul üzerinde etkisini sürdürmeye devam edecek. AKOM'un haftalık tahmini verilerine göre, pazar günü kent genelinde aralıklı sağanak yağış geçişleri yaşanması bekleniyor.
Yağışın şiddetini bir miktar azaltacağı pazar gününde metrekareye 1 ila 5 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin edilirken, hava sıcaklığının ise 22 derece civarında seredeceği ifade edildi.