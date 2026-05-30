Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı sistem etkisini kaybediyor. Bayram boyunca yurt genelinde kendini hissettiren serin havanın ardından, sıcaklıkların tekrar bahar normallerine döneceği açıklandı.
Kuzeybatı kesimlerde hava sıcaklıklarının bugün 2 ila 4 derece artması, ilerleyen günlerde ise yurt genelinde kademeli bir ısınma yaşanması bekleniyor.
BAZI BÖLGELERDE YAĞIŞ VE RÜZGAR BEKLENTİSİ
Türkiye genelinde güneşli günler geri dönerken, bölgesel olarak yağış geçişleri devam edecek. Yapılan son değerlendirmelere göre bugün Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Hatay ve Mersin kıyılarında yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.