İstanbul’da önümüzdeki hafta boyunca aralıklarla sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde yer yer kuvvetli sağanak görülebileceği uyarısında bulundu.

PAZAR GÜNÜ ETKİSİNİ ARTIRACAK

AKOM’un açıklamasına göre İstanbul ve Marmara Bölgesi, Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. Yarın yerel geçişler şeklinde başlaması beklenen yağışların, pazar günü saat 18.00’den itibaren etkisini artırarak kent geneline yayılacağı tahmin ediliyor.

Yağışlı havanın hafta boyunca aralıklarla devam etmesi, bazı bölgelerde ise sağanakların kuvvetli olması bekleniyor.

15-18 DERECEYE KADAR GERİLEYECEK

Öte yandan kuzeyli rüzgarların da etkisini artıracağı bildirildi. Yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenmesi beklenen poyrazın saatte 30 ila 60 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

Rüzgarın kuvvetlenmesiyle birlikte İstanbul’da sıcaklıkların da belirgin şekilde düşeceği değerlendiriliyor. Kentte 22-24 derece seviyelerinde seyreden hava sıcaklıklarının 15-18 dereceye kadar gerileyerek mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.