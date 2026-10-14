Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul’da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçuş operasyonlarında aksamalar yaşandığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

“İstanbul Havalimanı’na iniş yapamayan toplam 43 uçak, yurt içi ve yurt dışındaki alternatif havalimanlarına yönlendirilmiştir. Yurt içinde Ankara Esenboğa Havalimanı’na 16, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na 8, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na 10, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’na 2, Çanakkale Havalimanı’na 2, Antalya Havalimanı’na 1 uçak yönlendirilmiştir. Yurt dışında ise Tahran’a 1, Burgaz’a 2, Atina’ya 1 uçak yönlendirilmiştir."

'SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR DEVAM EDİYOR'

Açıklamanın devamında, "Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise şiddetli rüzgar ve rüzgar kesmesi nedeniyle inişlere bir süre ara verilmiş, kalkışlar saat 21.42'de durdurulmuştur. Saat 22.00 itibarıyla 3 uçak Ankara Esenboğa Havalimanı’na yönlendirilmiştir. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda iniş ve kalkış operasyonları saat 22.02 itibarıyla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.