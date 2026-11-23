Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini gösteren kötü hava koşulları, hava ulaşımında aksamalara neden oldu. Özellikle yıldırım ve kuvvetli yağışla ilişkilendirilen Kümülonimbus bulutları, uçuş güvenliği açısından risk oluşturdu. Olumsuz hava şartları nedeniyle pilotlar, tehlikeli bulut oluşumlarının bulunduğu bölgelerden uzak durmak için güzergâh değişikliğine gitti. Bazı uçaklar güvenli iniş koşullarının oluşmasını beklemek amacıyla havada tur atmak zorunda kaldı. PİLOTLAR KOORDİNATLARI HAVA TRAFİK KONTROLÖRLERİNE BİLDİRDİ Uçuş sırasında karşılaştıkları olumsuz hava koşullarını takip eden pilotlar, riskli bölgelerin koordinatlarını hava trafik kontrolörleriyle paylaştı. Bu bilgiler doğrultusunda uçakların güzergâhlarında gerekli düzenlemeler yapıldı. Şiddetli yağışın görüş mesafesini düşürmesi de iniş süreçlerini zorlaştırdı. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması planlanan bazı uçaklar, hava şartlarının elverişsiz olması nedeniyle alternatif havalimanlarına yönlendirildi. İstanbul'da etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları, uçuş trafiğinde tedbirli hareket edilmesine neden oldu.

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