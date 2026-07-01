İstanbul Valiliği, artan orman yangını riskine karşı yeni bir tedbir kararı daha aldı. Buna göre, 16 Temmuz-28 Ekim 2026 tarihleri arasında İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı-yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı yasaklandı.

Valilikten gönderilen yazıda, yaz mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarının yükselmesi, ormanlık alanlarda insan ve araç hareketliliğinin artması ile kasten ya da ihmal sonucu çıkabilecek yangınların önlenmesi amacıyla ek tedbirlerin hayata geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, daha önce alınan kararla 08 Haziran-15 Ekim 2026 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı hatırlatılırken, son dönemde artan orman yangınları nedeniyle ilave önlemlere ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Bu kapsamda İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı ile yanıcı maddelerin satışı ve kullanımının geçici süreyle yasaklandığı bildirildi. Kararın uygulanmasının başta kaymakamlar olmak üzere ilgili kamu kurumları ve kolluk kuvvetleri tarafından titizlikle takip edileceği, denetimlerin aralıksız sürdürüleceği ve yasağa uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı vurgulandı.