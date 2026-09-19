İstanbul'da hafta sonu parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, sıcaklıklarda gelecek hafta belirgin bir düşüş yaşanacak. Bugün 26 derece civarında seyredecek sıcaklığın, çarşamba günü 20 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Gece saatlerinde ise termometreler 14 dereceyi gösterecek.

Kentte bugün kuzeyli rüzgarların, özellikle poyrazın etkili olması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 17 dereceye kadar düşecek.

Hafta sonunun ardından sıcaklıklarda düşüş başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 19-25 Eylül tarihlerini kapsayan tahminlerine göre sıcaklıkların önümüzdeki günlerde gerilemesi bekleniyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ SICAKLIK 20 DERECEYE İNECEK

Hafta sonunun ardından sıcaklıklarda düşüş görülecek. İstanbul'da çarşamba günü gündüz sıcaklığının 20 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık daha da düşerek 14 dereceye kadar inecek.

TÜRKİYE'NİN KUZEY VE DOĞUSUNDA YAĞIŞ

İstanbul'da yağış beklenmezken yurdun bazı bölgelerinde sağanak etkili olacak. Doğu Akdeniz'in Toroslar çevresi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Özellikle Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor. Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak şiddetli yağış ihtimali bulunuyor.

4 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Kuvvetli yağışlar nedeniyle Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarı verildi. Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında kuvvetli, yer yer 51 ila 100 kilogram arasında çok kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riskine karşı dikkatli olması istendi.

EGE'DE SICAKLIK 30 DERECENİN ÜZERİNDE

Ege Bölgesi'nde ise sıcaklıkların yüksek seyretmesi bekleniyor. Denizli'de 31, İzmir ve Muğla'da 30, Uşak'ta ise 27 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

Akdeniz'de Adana ve Antalya'da sıcaklığın 33 dereceye kadar çıkması beklenirken, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır ve Şanlıurfa'da sıcaklık 33 derece civarında olacak.

DOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ RÜZGAR

Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, bölgenin güneydoğusunda rüzgarın 40 ila 60 kilometre/saat hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor.