İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde yapılan meteorolojik çalışma, kent genelindeki hava kirliliğinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azaldığını ortaya koydu. Marmara Bölgesi'nde yüzde 60 artan mayıs yağışları, atmosferdeki kirleticileri temizleyerek havadaki partikül madde oranını düşürüyor.

HAVA KİRLİLİĞİ ORANLARI EN ÇOK HANGİ BÖLGELERDE DEĞİŞTİ?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İBB istasyonlarında yapılan ölçümlerde, 26 noktanın 17'sinde kirlilik azaldı. Hava kirliliğinin bir önceki yıla göre en fazla düştüğü nokta, yüzde 58,59'luk azalışla "Sultangazi 1" istasyonu olarak kayıtlara geçti. Bu bölgeyi temizlenme oranında sırasıyla Esenler ve Ümraniye takip ediyor.

Buna karşın kentteki 9 istasyonda kirlilik oranlarında artış gözlendi. Kirliliğin geçen yıla göre en fazla yükseldiği yerler yüzde 90,57 ile Sarıyer ve yüzde 79,39 ile Arnavutköy oldu. Yoğun nüfus ve 6 milyondan fazla tescilli aracın bulunduğu kentte, trafik kaynaklı tozlar bazı bölgelerde kirliliği tetikliyor.

EN TEMİZ VE EN KİRLİ HAVA ÖLÇÜM NOKTALARI HANGİLERİ?

Mayıs ayında İstanbul'da havası en temiz çıkan ölçüm noktası metreküp başına 17,37 mikrogram partikül maddeyle "Sultangazi 1" oldu. Temiz hava sıralamasında bu istasyonu 18,45 mikrogramla Büyükada ve 19,05 mikrogramla Alibeyköy izliyor.

Aynı dönemde partikül madde yoğunluğunun en yüksek ölçüldüğü yer ise 54,62 mikrogramla "Sultangazi 3" istasyonu olarak belirlendi. Bu istasyonun ardından 53,74 mikrogramla Sultangazi 2 ve 47,64 mikrogramla Tuzla istasyonları kirliliğin en yoğun yaşandığı noktalar arasında yer alıyor.

İSTANBUL HAVA KALİTESİ İSTASYON ÖLÇÜM SONUÇLARI NELER?