İstanbul'da partikül madde (PM10) kaynaklı hava kirliliği, ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 oranında arttı. Kent genelinde ölçüm yapılan 26 istasyonun 20'sinde kirlilik tırmanışa geçerken, 5 istasyonda havadaki zararlı partikül seviyesi insan sağlığı için kritik kabul edilen günlük sınır değerin üzerine çıktı.

HAVA KİRLİLİĞİNDEKİ ARTIŞIN TEMEL NEDENİ NE?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanan çalışma, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İBB istasyonlarının verileriyle hazırlandı. Ekim ayında metreküp başına düşen ortalama PM10 konsantrasyonu 31,9 mikrogramdan 35,2 mikrograma yükseldi. Bu artışta yağış rejiminin değişmesi, alçak basınç sistemlerinin etkisini yitirmesi ve yüksek basınç dönemlerinde hava sirkülasyonunun durması belirleyici oldu.

İSTANBUL'UN HAVASI EN TEMİZ VE EN KİRLİ İLÇELERİ

Yapılan ölçümler sonucunda kentte havası en temiz çıkan 10 bölge şu şekilde sıralandı:

1. Üsküdar: 18,1 µg/m³

2. Beylikdüzü: 19,5 µg/m³

3. Kandilli: 19,8 µg/m³

4. Ümraniye: 21,2 µg/m³

5. Büyükada: 21,7 µg/m³

6. Alibeyköy: 22,4 µg/m³

7. Beşiktaş: 23,9 µg/m³

8. Kartal: 25,9 µg/m³

9. Bağcılar: 26,1 µg/m³

10. Arnavutköy: 26,6 µg/m³

Havadaki kirlilik oranının en yüksek ölçüldüğü ve kritik eşiği geçen bölgeler ise şunlar oldu:

1. Sultangazi (İstasyon 3): 71,3 µg/m³ (Kentin en kirli noktası)

2. Kağıthane: 70,0 µg/m³

3. Selimiye: 61,4 µg/m³

4. Sancaktepe: 51,3 µg/m³

5. Tuzla: 50,4 µg/m³

TRAFİK VE ISINMA BASKISI HAVAYI NASIL ETKİLEDİ?

İstanbul'da trafiğe kayıtlı 6 milyondan fazla aracın bulunması ve sıkışıklık nedeniyle rölantide geçen sürenin uzaması egzoz salımını doğrudan artırdı. Havaların soğumasıyla birlikte sanayi siteleri ile bazı mahallelerde doğalgaz harici yakıtların kullanılması partikül madde yoğunluğunu tetikledi. Kentteki 5 istasyonda Dünya Sağlık Örgütü tavsiyelerinin iki katına çıkan değerler, kirliliğin kentsel hareketlilik ve fosil yakıt tüketimiyle doğrudan bağlantılı olduğunu gösterdi.