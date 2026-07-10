İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Müdürlüğü, kentte geçen ay tüketilen meyve ve sebze ürünlerini açıkladı.

Buna göre, Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nde haziranda 34'ü meyve, 47'si sebze olmak üzere toplam 81 çeşit ürün satıldı.

Ataşehir Meyve ve Sebze Hali'nde ise 32'si meyve ve 45'i sebze olmak üzere toplam 77 çeşit ürün satışa sunuldu.

Bayrampaşa'daki halde haziranda satış için getirilen 203 bin 892 ton ürünün 79 bin 144 tonunu meyve, 124 bin 748 tonunu da sebze oluşturdu.

Ataşehir'deki hale ise geçen ay getirilen 65 bin 209 ton ürünün 26 bin 382 tonu meyveden, 38 bin 827 tonu da sebzeden oluştu.

İki halde geçen ay 105 bin 526 ton meyve ve 163 bin 575 ton sebze olmak üzere toplam 269 bin 101 ton ürün satışa sunuldu.

KARPUZ 26,94 LİRA, DOMATES 51,41 LİRADAN SATILDI

Hallere getirilen ürünlerden İstanbulluların haziranda tercih ettiği meyveler arasında karpuz, sebzelerde ise domates başı çekti.

Her iki halde toplamda 23 bin 398 ton karpuz, 43 bin 930 ton domates satıldı.

Karpuzu 15 bin 744 tonla kiraz, 10 bin 28 tonla kayısı, 8 bin 275 ton muz, 8 bin 233 ton erik, 7 bin 894 ton kavun, 6 bin 173 ton limon, 5 bin 881 ton nektarin, 4 bin 943 ton şeftali ve 4 bin 805 ton çilek takip etti.

Domatesi ise 20 bin 911 tonla salatalık, 16 bin 737 tonla biber, 15 bin 247 tonla patates, 9 bin 232 tonla kuru soğan, 8 bin 519 tonla patlıcan, 8 bin 245 tonla bezelye, 5 bin 100 tonla fasulye, 4 bin 711 tonla havuç ve 4 bin 305 tonla kabak izledi.

Halde bir kilogram karpuz ortalama 26,94, kiraz 142,50, kayısı 58,13, muz 73,29, erik 81,63, kavun 43,75, limon 89,38, nektarin 52,19, şeftali 55,94 ve çilek 82,50 liraya alıcı buldu.

Domatesin kilogramı ise ortalama 51,41, salatalık 28,75, biber 41,33, patates 30,88, kuru soğan 28,38, patlıcan 35,32, bezelye 38,13, fasulye 81,41, havuç 32,84 ve kabak 31,25 liradan satıldı.

EN PAHALI ÜRÜN 200 LİRAYA İNCİR

Meyve ve sebze hallerinde haziran ayında satılan en pahalı ürün 200 lirayla incir oldu.

İnciri 192,50 lirayla bamya, 186,56 lirayla siyah üzüm, 156,88 lirayla dut, 147,19 lirayla kuru sarımsak, 145 lirayla nar, 143,13 lirayla mantar, 142,50 lirayla kiraz, 139,38 lirayla beyaz üzüm ve 135,36 lirayla akça armut takip etti.