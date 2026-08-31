Olay, 24 Ağustos Pazartesi günü saat 22.35 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bulunan boş bir binada meydana geldi. İddiaya göre, inşaatı tamamlanmasına rağmen yandaki boş arsanın sahibiyle yaşanan anlaşmazlık nedeniyle bina sahibi mahkemelik oldu. Yandaki arsanın sınırını ihlal ettiği tespit edilen binanın yapımı mahkeme kararıyla durduruldu. Uzun süredir boş olduğu öğrenilen binaya hırsızlık amacıyla giren A.E. (29), asansör boşluğunda biriken suyun içerisinde yüzüstü hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark etti. A.E., durumu arkadaşı İ.A.'ya (41) bildirdikten sonra 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SU TAHLİYE EDİLDİ, CESET SAATLER SONRA ÇIKARILDI

Binaya gelen sağlık ekipleri, asansör boşluğunda bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin vücut bütünlüğünün bozulmaması amacıyla öncelikle asansör boşluğunda biriken su, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla tahliye edildi. Ölen kişinin cenazesi, suyun boşaltılmasının ardından saatler sonra bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından yaklaşık 3 aylık olduğu değerlendirilen ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedi bulan A.E. ile arkadaşı İ.A. ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

MAHALLELİDEN "ÇÖZÜM BULUNSUN" ÇAĞRISI

Olayın yaşandığı sokakta oturan Gülay Gündüz, binanın uzun süredir sorun oluşturduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Gündüz, "Gece saat 23.00'te polisler geldi. Saat 02.30'a kadar ekipler tarafından çalışma yapıldı. Bodrum katında su birikintisi varmış. Onu boşalttılar, ardından ceset çıkarıldı. Bu binada uzun zamandır problemler yaşanıyor. Bir dönem kimsesizler gelip burada barındı. Ne kimse gelip oturabiliyor ne de yıkımı yapılıyor binanın. Bu tür sıkıntıların yaşanmaması için çözüm bulunması lazım. Sıkıntılar devam eder, bina bu şekilde durduğu sürece. Kim yardımcı olacaksa, kimin yetkisi varsa buna bir çözüm bulması lazım" dedi.