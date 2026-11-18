Romanya’da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem, başkent Bükreş başta olmak üzere geniş bir bölgede hissedildi. Sarsıntının Türkiye’de İstanbul’un bazı bölgelerinde de hafif şekilde hissedildiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre deprem, 18 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 02.48’de kaydedildi. Merkez üssünün, Romanya’nın Vrancea bölgesindeki Nereju Mic köyünün yaklaşık 16 kilometre batısı olduğu açıklandı.

Depremin yerin yaklaşık 131 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’ne (EMSC) sarsıntının ardından depremi hisseden kişilerden 14 binden fazla bildirim ulaştı.

SARSINTI GENİŞ BİR ALANDA HİSSEDİLDİ

Merkez üssüne yakın yerleşimlerde sarsıntının daha belirgin hissedildiği aktarıldı. Covasna kentindeki bir görgü tanığı, depremin iki ayrı dalga halinde geldiğini; ilk sarsıntının yaklaşık beş saniye sürdüğünü ve daha güçlü hissedildiğini söyledi. Aynı tanık, raflardaki fotoğraf ve dekoratif eşyaların yere düştüğünü, bazı mobilyaların yerinden oynadığını ifade etti.

Bükreş’te yaşayan bir başka kişi ise sarsıntının bulunduğu binanın dördüncü katında güçlü şekilde hissedildiğini aktardı. Deprem Romanya sınırlarını aşarak Bulgaristan ve Sırbistan’da da hissedildi. Türkiye’de ise İstanbul’un bazı bölgelerinden hafif sarsıntı bildirimleri geldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Moldova’nın başkenti Kişinev’deki havalimanında bulunan yolcuların deprem anındaki tepkileri yer aldı. Ukrayna’nın başkenti Kiev’den paylaşılan bazı görüntülerde de binalardaki ışıkların sarsıntıyla hafifçe sallandığı görüldü.

Depremin meydana geldiği Vrancea bölgesi, Romanya’nın en önemli sismik alanlarından biri olarak biliniyor. Karpat Dağları’nın kıvrımının altında yer alan bölgede depremler genellikle derinde oluştuğu için geniş bir coğrafyada hissedilebiliyor.

Vrancea, geçmişte yıkıcı depremlerle de gündeme gelmişti. Bölgede 1940 ve 1977 yıllarında meydana gelen depremler ciddi hasara yol açmış; 1977’deki depremde, büyük bölümü Bükreş’te olmak üzere Romanya’da 1.500’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.