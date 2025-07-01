Marmara'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, Bursa, Yalova ve İstanbul'da şiddetli hissedildi.

AFAD, depreme ilişkin verileri açıkladı. Açıklanan verilere göre, deprem 3.9 büyüklüğünde Gemlik-Bursa merkezinde gerçekleşti. Can ya da mal kaybı olmadığı bildirildi.

Kandilli Rasathanesi, depreme ilişkin paylaştığı verilerde, Gemlik merkezli depremin 4 büyüklüğünde gerçekleştiğini kaydetti.

PAMPAL: "BURSA İSTANBUL'U, İSTANBUL BURSA'YI ETKİLEYECEK"

Depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Süleyman Pampal, depremin İstanbul'u da etkileyeceğini vurgulayarak "Bursa'yı etkileyen deprem İstanbul'u, İstanbul'daki deprem Bursa'yı da etkileyecek. Risklerin azaltılması konusunda çalışmalar hızlandırılmalı. Bizi uyarması bakımından önemli.

Yüzeye çok yakın olduğu için yakın çevrede etkili hissedilir. Sığ depremlerin güçlü hissedilmesi normal. Abartılacak ve paniğe kapılacak bir deprem değil " ifadelerini kullandı.