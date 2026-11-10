İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde dün iki aşamalı Huzur İstanbul Uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamaya çok sayıda polis ekibinin yanı sıra polis helikopteri ve deniz polisi ekipleri de katıldı.

İLK AŞAMADA SABİT YOL DENETİMLERİ YAPILDI

Uygulamanın ilk aşamasında, saat 20.30 ile 22.30 arasında 189 noktada bin 171 personelin katılımıyla sabit yol denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlere polis helikopteri ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.30 ile 00.30 arasında bin 79 personelin katılımıyla umuma açık yerler kontrol edildi.

538 ARANAN KİŞİ YAKALANDI

Uygulama kapsamında 282 bin 43 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 538 kişi ile 79 yoklama kaçağı yakalandı. Denetimler sonucunda toplam 445 şüpheli gözaltına alındı.

Kontrollerde 23 ruhsatsız tabanca, 7 tüfek ve 8 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca 877 gram uyuşturucu madde, 605 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1290 lira ve 10 dolar bulundu.

372 İŞ YERİ DENETLENDİ

Uygulama kapsamında toplam 372 umuma açık yer denetlenirken 3 iş yeri hakkında işlem yapıldı. Yabancı uyruklu 8 kişi hakkında işlem uygulanırken 34 kişiye de idari işlem gerçekleştirildi.

TRAFİK DENETİMLERİNDE 3 MİLYON LİRA CEZA

Trafik kontrollerinde ise 38 bin 892 araç ve bin 742 motosiklet denetlendi. Kurallara aykırı hareket ettiği belirlenen 2 bin 835 araç ve motosiklet ile 26 sürücü hakkında işlem yapıldı. Uygulama kapsamında toplam 3 milyon 30 bin 110 lira trafik cezası kesilirken 10 araç ve 2 motosiklet trafikten men edildi.