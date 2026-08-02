Kadıköy Meydanı Yayalaştırma Projesi kapsamında Kadıköy Rıhtım'da yer alan otobüs peronlarının kaldırılması kararlaştırıldı. Yapılan düzenlemeyle günlük 2 bin 461 sefer yapan 26 hat Kadıköy merkezinden çekilerek bölgedeki otobüs trafiği sonlandırıldı.
SON DURAĞI UZUNÇAYIR OLARAK DEĞİŞEN İETT HATLARI HANGİLERİ?
Kadıköy Rıhtım yerine son durağı Uzunçayır Peronları olarak güncellenen 13 İETT hattı şu şekilde sıralandı:
- 319 Kayışdağı – Kadıköy
- 14BK Çekmeköy / Parseller Mah. – Kadıköy
- 20Ü Ümraniye Tepeüstü – Kadıköy
- 19 Ferhatpaşa / Y.Tepe Üniv. – Kadıköy
- 19T Ferhatpaşa – Kadıköy
- 14DK İnkılap Mah. – Libadiye Cad. / Kadıköy
- 20E Esatpaşa – Kadıköy
- 15TK Tokatköy – Kadıköy
- 130Ş Şifa Mahallesi – Kadıköy
- 18K Sultanbeyli – Kadıköy
- 19EK Yenidoğan / Ataşehir – Kadıköy
- 14A Alemdağ – Kadıköy
- 18D Sultanbeyli – Kadıköy
Yolcuların Kadıköy merkezine ulaşımı için Uzunçayır ile Kadıköy arasında hizmet verecek "UK" kodlu yeni hat devreye alınarak çift yönlü ücretsiz aktarma imkanı sağlandı.
TAMAMEN KALDIRILAN VEYA GÜZERGAHI DEĞİŞEN HATLAR HANGİLERİ?
Proje kapsamında değerlendirilerek hizmetten tamamen kaldırılan 9 İETT hattı şunlar oldu:
- 9K Atatürk Mah. / Taşdelen – Kadıköy
- 10B Bostancı – Kadıköy
- 10G Ümraniye / Esatpaşa – Kadıköy
- 14 Yenidoğan / Ümraniye – Kadıköy
- 14AK Alemdağ – Ziverbey / Kadıköy
- 14ÇK Şahinbey – Kadıköy
- 16 Pendik – Kadıköy
- 19ES Esenşehir – Kadıköy
- 16S S. G. Havalimanı – Uzunçayır Metrobüs / Harem Peronlar
İptal edilen hatlara ek olarak 18A ve 18Ü hatları da kapatıldı. 14CE hattı Çekmeköy-Dudullu Metro arasına kısaltılırken, 16S hattının yerine KM21 hattı Sabiha Gökçen Havalimanı’na kadar uzatıldı.
SULTANBEYLİ VE SANCAKTEPE BÖLGESİNE HANGİ YENİ HATLAR EKLENDİ?
Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerindeki ulaşım ağını düzenlemek amacıyla SM kodlu 5 yeni hat seferlere başlatıldı:
- SM15 Veysel Karani – Kartal Metro
- SM16 Yenidoğan / Samandıra – Kartal Metro
- SM17 Yenidoğan / Osmangazi Mah. – Kartal Metro
- SM18 Sultanbeyli – Hasanpaşa Metro
- SM19 Sultanbeyli Mimarsinan – Hasanpaşa Metro