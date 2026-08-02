Kadıköy Meydanı Yayalaştırma Projesi kapsamında Kadıköy Rıhtım'da yer alan otobüs peronlarının kaldırılması kararlaştırıldı. Yapılan düzenlemeyle günlük 2 bin 461 sefer yapan 26 hat Kadıköy merkezinden çekilerek bölgedeki otobüs trafiği sonlandırıldı.

SON DURAĞI UZUNÇAYIR OLARAK DEĞİŞEN İETT HATLARI HANGİLERİ?

Kadıköy Rıhtım yerine son durağı Uzunçayır Peronları olarak güncellenen 13 İETT hattı şu şekilde sıralandı:

319 Kayışdağı – Kadıköy

14BK Çekmeköy / Parseller Mah. – Kadıköy

20Ü Ümraniye Tepeüstü – Kadıköy

19 Ferhatpaşa / Y.Tepe Üniv. – Kadıköy

19T Ferhatpaşa – Kadıköy

14DK İnkılap Mah. – Libadiye Cad. / Kadıköy

20E Esatpaşa – Kadıköy

15TK Tokatköy – Kadıköy

130Ş Şifa Mahallesi – Kadıköy

18K Sultanbeyli – Kadıköy

19EK Yenidoğan / Ataşehir – Kadıköy

14A Alemdağ – Kadıköy

18D Sultanbeyli – Kadıköy

Yolcuların Kadıköy merkezine ulaşımı için Uzunçayır ile Kadıköy arasında hizmet verecek "UK" kodlu yeni hat devreye alınarak çift yönlü ücretsiz aktarma imkanı sağlandı.

TAMAMEN KALDIRILAN VEYA GÜZERGAHI DEĞİŞEN HATLAR HANGİLERİ?

Proje kapsamında değerlendirilerek hizmetten tamamen kaldırılan 9 İETT hattı şunlar oldu:

9K Atatürk Mah. / Taşdelen – Kadıköy

10B Bostancı – Kadıköy

10G Ümraniye / Esatpaşa – Kadıköy

14 Yenidoğan / Ümraniye – Kadıköy

14AK Alemdağ – Ziverbey / Kadıköy

14ÇK Şahinbey – Kadıköy

16 Pendik – Kadıköy

19ES Esenşehir – Kadıköy

16S S. G. Havalimanı – Uzunçayır Metrobüs / Harem Peronlar

İptal edilen hatlara ek olarak 18A ve 18Ü hatları da kapatıldı. 14CE hattı Çekmeköy-Dudullu Metro arasına kısaltılırken, 16S hattının yerine KM21 hattı Sabiha Gökçen Havalimanı’na kadar uzatıldı.

SULTANBEYLİ VE SANCAKTEPE BÖLGESİNE HANGİ YENİ HATLAR EKLENDİ?

Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerindeki ulaşım ağını düzenlemek amacıyla SM kodlu 5 yeni hat seferlere başlatıldı: