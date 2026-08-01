Yeni düzenleme kapsamında Kadıköy Rıhtım'da hizmet veren 13 İETT hattının son durağı Uzunçayır Peron Alanı olacak şekilde yeniden planlandı. Ayrıca yolcuların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla UK (Uzunçayır–Kadıköy) adlı yeni bir otobüs hattı hizmete alınacak.

ÜCRETSİZ AKTARMA İMKANI

İBB'nin planlamasına göre, Uzunçayır'a taşınacak 13 hat ile yeni UK hattı arasında çift yönlü ücretsiz otobüsten otobüse aktarma uygulanacak. Böylece yolcuların Kadıköy'e ulaşımının kesintisiz sürdürülmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında 26 hat, 286 otobüs ve günlük 2 bin 461 sefer, Kadıköy Rıhtım Peron Alanı ve ilçe merkezinden çekilecek.

Düzenlemeyle birlikte bölgedeki otobüs trafiğinin azaltılması, yaya hareketliliğinin artırılması ve meydanın daha işlevsel hale getirilmesi amaçlanıyor.

SON DURAĞI UZUNÇAYIR OLARAK DEĞİŞEN 13 HAT

- 319 Kayışdağı – Kadıköy

- 14BK Çekmeköy/Parseller Mah-Kadıköy

- 20Ü Ümraniye Tepeüstü - Kadıköy

- 19 Ferhatpaşa / Y.Tepe Üniv. - Kadıköy

- 19T Ferhatpaşa - Kadıköy

- 14DK İnkılap Mah. - Libadiye Cad./ Kadıköy

- 20E Esatpaşa - Kadıköy

- 15TK Tokatköy-Kadıköy

- 130Ş Şifa Mahallesi - Kadıköy

- 18K Sultanbeyli - Kadıköy

- 19EK Yenidoğan/ Ataşehir - Kadıköy

- 14A Alemdağ - Kadıköy

- 18D Sultanbeyli – Kadıköy

Yukarıda belirtilen hatların B noktaları Kadıköy yerine Uzunçayır olarak güncellenecek.

Sayılan düzenlemelere ilave olarak 14CE Çekmeköy-Kadıköy hattında da güzergah, Çekmeköy-Dudullu Metro arasında hizmet verecek şekilde revize edilecek.

SM KODLU HATLAR LİSTESİ

Bu kapsamda mevcut 18 kodlu hatlar yeniden düzenlenerek SM kodlu 5 yeni hat hizmete alınacak.

18F Veysel Karani/Fatih Mah. – Kadıköy ve 18V Veysel Karani / Samandıra – Kadıköy - SM15 Veysel Karani - Kartal Metro

18E Yenidoğan/Samandıra – Kadıköy - SM16 Yenidoğan/Samandıra - Kartal Metro

18Y Yenidoğan/Samandıra – Üsküdar - SM17 Yenidoğan/Osmangazi Mah - Kartal Metro

18 Sultanbeyli - Uzunçayır/Üsküdar - SM18 Sultanbeyli – Hasanpaşa Metro

18M Sultanbeyli Mimarsinan – Harem - SM19 Sultanbeyli Mimarsinan - Hasanpaşa Metro

Hizmet sürekliliğinin sağlanması amacıyla SM18 ve SM19 hatları ile 18K ve 18D hatları arasında çift yönlü ücretsiz otobüsten otobüse entegrasyon uygulanacak.

SULTANBEYLİ-ACIBADEM METRO/HAREM VE ÜSKÜDAR HATLARI KALDIRILIYOR

Ayrıca söz konusu ilçelerdeki hat optimizasyonu çalışması kapsamında; alternatif güzergah varlığı, raylı sistem entegrasyonu, uzun güzergâhlarda trafik kaynaklı sefer düzensizlikleri ve işletme verimliliği kriterleri değerlendirilerek 18A Sultanbeyli - Acıbadem Metro/Harem ve 18Ü Sultanbeyli - Üsküdar hatları hizmetten kaldırılacak.

18A hattına ait kaynak, alternatif hat olan UM73 Sabiha Gökçen H.L./ Sultanbeyli - Samandıra Merkez hattına, 18Ü hattına ait kaynak ise SM1 Sultanbeyli - Samandıra Merkez Metro hattına aktarılarak bu hatlar beslenecek; böylece sefer sıklıkları ve kapasite önemli ölçüde artırılarak hizmet kalitesi ve sefer güvenilirliğinde artış sağlanmış olacak.

Hizmetten kaldırılacak hatlar şöyle:

- 9K Atatürk Mah./ Taşdelen - Kadıköy

- 10B Bostancı - Kadıköy

- 10G Ümraniye / Esatpaşa - Kadıköy

- 14 Yenidoğan/ Ümraniye - Kadıköy

- 14AK Alemdağ - Ziverbey / Kadıköy

- 14ÇK Şahinbey - Kadıköy

- 16 Pendik - Kadıköy

- 19ES Esenşehir - Kadıköy

- 16S S. G. Havalimanı-Uzunçayır Metrobüs/Harem Peronlar