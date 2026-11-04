İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda, şüphelilerin tarihi eserleri satmak amacıyla İstanbul'da alıcı aradığı tespit edildi.

Bunun üzerine belirlenen iki adrese operasyon düzenlendi ve 4 kişi gözaltına alındı.

BİZANS VE ROMA DÖNEMLERİNE AİT ESERLER

Operasyonlarda yapılan aramalarda, Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, deri üzerine altın kaplama yazılar bulunan, 38 sayfadan oluşan ve içerisinde İbranice yazılar yer alan 1 kitap, dışı deri kaplı, içeriği papirüs kağıdından oluşan 32 sayfalık dini motifli 1 kitap, üzerinde Meryem Ana ve Hz. İsa motifleri bulunan altın yazmalı 1 muhafaza, deri üzerine İbranice yazılmış 1 belge, 1 metal ikona ve 5 sikke ele geçirildi.