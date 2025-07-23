Olay, İstanbul'un Pendik ilçesinde meydana geldi.

İddiaya göre, iki kadın arasında daha önceden bir erkek yüzünden yaşanan gerginlik, karşılaşmalarıyla alevlendi.

Karşılıklı hakaretlerin ardından tartışma büyüyerek tekme ve yumrukların havada uçuştuğu bir kavgaya dönüştü. Çevredekilerin uyarılarına rağmen taraflar sakinleşmedi.

Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Olayın ardından tarafların birbirinden şikayetçi olup olmadığına dair henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, kavganın perde arkasındaki detaylar merak konusu oldu.