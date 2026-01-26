Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda uzatma etabının entegrasyon çalışmaları nedeniyle iki gündür kapalı olan metro hattı yeniden kullanıma açıldı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Samandıra Merkez-Sultanbeyli uzatma etabının hizmete açılmasıyla birlikte, Üsküdar-Sultanbeyli arasında ulaşım süresi 150 dakikadan 50 dakikaya düşecek. Uzatma etabının entegrasyon çalışmaları kapsamında yapılması zorunlu testler nedeniyle M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda belirtilen tarihlerde işletme düzenlemesi yapılacaktır." denilmişti. Açıklamada, "Bu kapsamda;23 Ocak Cuma günü saat 00.00 itibarıyla hat geçici olarak işletmeye kapatılacak, 24 Ocak Cumartesi, 25 Ocak Pazar günleri hizmet verilemeyecek ve bu günlerde Gece Metrosu hizmeti sunulamayacak, 26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla hat yeniden işletmeye açılacaktır. Bu süre boyunca, Gece Metrosu seferleri süresini de kapsayacak şekilde, hat güzergahında İETT otobüsleriyle ulaşım sağlanacaktır." ifadesini kullanmıştı. Metro İstanbul metro hattının yeniden kullanıma açıldığını duyurdu.

