Türkiye’nin dört bir yanından üniversiteliler, tutuklanan iki öğrenciye destek için aynı pankartı astı. Çanakkale’den Bursa’ya ve Konya’ya kadar birçok üniversitede, “Nehir ve Nevin’i aynen savunuyoruz!” pankartlarıyla Nehir Dizdar ve Nevin Tekin’e destek verdi.

4 ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i protesto ettikleri gerekçesiyle tutuklanan üniversite öğrencileri Nehir Tekin ve Nevin Dizdar'ın serbest bırakılması için düzenlenen eyleme katılan dört öğrenci gözaltına alındı.

Aynı zamanda eğitimci olan CHP’nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, TİP üyesi iki öğrencinin, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i protesto etmek için astıkları pankart nedeniyle, ‘tehdit’ suçlamasıyla tutuklanmasına sert tepki gösterdi. İnce, sosyal medya hesabından Tekin’e şöyle seslendi:

‘HATA YAPILIR’

“Lisede öğretmenimin arabasının egzozuna patates tıkadım. Ne bağırdı ne kızdı. Neden yanlış yaptığımı anlattı. Çünkü öğretmenlik bunu gerektiriyordu. Bir öğrencim, sınıfta söylenmemesi gereken sözler söyledi. Cezalandırmadım, neden yanlış yaptığını anlattım. Çünkü öğretmenlik bunu gerektiriyordu. Gençler hata yapar. Öğretmenin görevi, onları cezalandırmaktan önce yanlışlarını öğretmektir. Şimdi iki öğrenci Milli Eğitim Bakanı’nı protesto ettikleri için tutuklanmış! Bakanın görevi, öğrencileri tutuklatmak değil, neden tepki gösterdiğini anlamaya çalışmaktır. Siz ne öğretmen olabilirsiniz ne de Millî Eğitim Bakanı!”