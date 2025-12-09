Haberlerde, Kanal İstanbul güzergâhı ile İstanbul Havalimanı çevresini kapsayan bölgenin “Yenişehir” adıyla ilçe yapılacağı öne sürülmüş, hatta 15 mahalleden oluşacağı şeklinde detaylar paylaşılmıştı. Tartışma yaratan bu iddialara yönelik resmi açıklama ise İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden geldi.

İDDİALAR GERÇEK DIŞI ÇIKTI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu haberlerin tamamen asılsız olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, İstanbul’da “Yenişehir” adıyla yeni bir ilçe kurulacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülatif içerikler olduğu vurgulandı.

“YENİ İLÇE KURULMASI KANUNLA MÜMKÜNDÜR”

DMM, ilçe kurulmasının rastgele bir idari karar olmayacağını hatırlatarak, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2’nci maddesine dikkat çekti. Buna göre il ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirlenmesi, adlarının değiştirilmesi ya da bir ilçenin başka bir ile bağlanması ancak kanunla yapılabiliyor. Dolayısıyla “Yenişehir” adıyla yeni bir ilçe oluşturulduğu iddiası hukuki olarak da mümkün görünmüyor.

“BAKANLIKTA VEYA BAŞKA BİR KURUMLA ÇALIŞMA YOK”

DMM açıklamasında, ne İçişleri Bakanlığı’nın ne de herhangi bir kurumun İstanbul’da yeni bir ilçe kurulmasına yönelik bir çalışması bulunmadığı net şekilde ifade edildi. Kamuoyunun doğruluğu teyit edilmemiş bu iddialara itibar etmemesi ve bilgiler için yalnızca yetkili kurumların açıklamalarına güvenmesi gerektiği belirtildi.