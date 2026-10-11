Avcılar'da, psikolojik tedavi gördüğü belirtilen kadının çevreden toplayarak binanın bodrum katında sakladığı kıyafetler, yakınları tarafından ceza yazılacağı endişesiyle sokağa bırakıldı. Kıyafetler, çevredekiler tarafından poşet ve çantalara doldurularak götürüldü. İhbar üzerine gelen belediye ekipleri, duruma müdahale ederek kıyafetleri topladı.

Gümüşpala Mahallesi'nde meydana gelen olayda, psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen bir kadın, yakınlarının tüm uyarılarına rağmen kullanılmış veya yeni kıyafetleri toplayarak oturduğu binanın bodrum katına doldurdu. Kadının bu alışkanlığı nedeniyle belediye ekiplerinin ceza yazacağını öğrenen yakınları, çanta ve bavullar dolusu kıyafeti evlerinin yanındaki boş alana bırakarak uzaklaştı.

İHTİYACI OLAN ALDI

Sokakta sahipsiz kıyafetleri gören çevredekiler, alanda toplandı. Torba ve bavulları açarak işlerine yarayabilecek kıyafetleri seçen bazı kişiler, çuvallar dolusu giysiyi alıp evlerine götürdü. Forma, ayakkabı ve battaniyelerin de bulunduğu çeşitli kıyafetlerin büyük bölümü götürüldü.

BELEDİYE KALAN KIYAFETLERİ TOPLADI

Şikayetler üzerine Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek tespit yaptı ve kadının ailesinin oturduğu eve gitti. Ancak kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine görevliler, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden araç ve personel istedi. Bölgeye sevk edilen ekipler, etrafa saçılan kıyafet ve tekstil ürünlerini iki kamyonete yükleyerek götürdü.

ÇÖPTEN TOPLADIKLARINI BODRUM KATTA SAKLAMIŞ

Mahalle sakini İsmet Karadağ, "Bu gerçekten yanlış bir şey. Poşetlere doldurursun, belediyeye söylersin gelir alırlar, böyle sokağa dökülmez" dedi. Hüseyin Mutlu ise "Bunları bir çocuk buraya taşıdı. İhtiyar kadın, bayağıdır çöpten toplayıp bodrum kata yığıyormuş" diye konuştu.