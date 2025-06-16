Edinilen bilgilere göre, Yasemin B., cezaevinde bulunan sevgilisinin tahliyesi için İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat Serkan K. ile anlaşma sağladı. Ancak vekaletname olmaksızın yalnızca danışmanlık hizmeti veren Serkan K., Yasemin B.’ye sahte evraklar sunarak güvenini kazandı.

Serkan K., geçmişte hapis cezalarını adli para cezasına çevirdiğine dair sahte belgeler ve bir Ağır Ceza Mahkemesi hakiminin adını kullanarak hazırladığı “Tahliyesinde sakınca bulunmamaktadır” yazılı sahte tahliye evraklarını Yasemin B.’ye gösterdi. Mahkemece iade edileceği vaadiyle Yasemin B.’den bir kısmı elden olmak üzere toplam 578 bin 900 TL aldı.

Sevgilisinin tahliye olmaması üzerine durumu başka bir avukata danışan Yasemin B., onun yönlendirmesiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu. Başsavcılığın soruşturma başlatmasının ardından Anadolu Adliyesi Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Serkan K.’yi yakalamak için harekete geçti. Yasemin B.’nin buluşma talebiyle adliyeye çağırdığı Serkan K., polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında, Yasemin B.’nin sevgilisinin tahliyesine ilişkin sahte evraklar ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde, Serkan K.’nin “sahtecilik” ve “dolandırıcılık” suçlarından sabıkası olduğu ve bu yöntemle başka kişileri de yaklaşık 10 milyon TL dolandırdığı belirlendi.

'EVRAK SAHTE, KABUL EDİYORUM'

Serkan K., savcılık ifadesinde suçlamaları kabul ederek, Yasemin B.’den vekaletname almadığını ve banka havalesiyle 406 bin 700 TL tahsil ettiğini doğruladı. Şüpheli, “Yasemin B.’ye gönderdiğim bazı evrakların sahte olduğunu ve bu evraklarla güvenini kazanarak menfaat temin ettiğimi kabul ediyorum. Elden para aldığımı kabul etmiyorum. Pişmanım” dedi.

Savcılığın sevk yazısında, Serkan K.’nin avukatlık mesleğinin sağladığı güveni kötüye kullandığı, sahte evraklarla yüksek miktarda haksız kazanç elde etmeyi alışkanlık haline getirdiği belirtildi. Şüpheli, “resmi belgede sahtecilik” ve “dolandırıcılık” suçlarından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.