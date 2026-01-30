ABD güçleri İran etrafında toplanırken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi İstanbul'a indi. Dışişleri Bakanı'nı Mehmet Zait Uzun eşliğinmdeki Türk heyeti karşıladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İranlı mevkidaşı ile saldırıdan önce bir anlaşma için görüşmeler yapması bekleniyor.

Ankara, İran'a yapılacak bir saldırının bölgede kaosa neden olacağını ve Türkiye'ye bir mülteci akınının geleceğinden endişe ediyor.

Bu sebeple Türkiye yetkililer, İran'la ABD arasında bölgesel bir anlaşmayı destekliyor ve bu konuda arabuluculuk yapıyor.

ERDOĞAN VE İRAN CUMHURBAŞKANI KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre liderler, Türkiye-İran ikili ilişkileri ile bölgede tırmanan askeri gerilimi ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, gerilimin düşürülmesi ve meselelerin çözüme kavuşturulması için Türkiye'nin İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı.

Görüşmede Erdoğan, Türkiye'de bulunan İran Dışişleri Bakanı'nı da bugün kabul edeceğini belirtti.