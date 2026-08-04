İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, iş insanlarından haraç talep eden bir suç örgütüne yönelik inceleme başlatıldı.
Teknik takip ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda, şüphelilerin yabancı telefon hatları üzerinden iş insanlarına ulaşarak 'Sokak hakkı' adı altında para istedikleri tespit edildi. Şüphelilerin, bu talebi reddeden iş insanlarının iş yerlerini kurşunladığı, yakmaya çalıştığı, yağmaladığı ve hatta bazılarını kasten öldürmeye teşebbüs ettiği belirlendi. Örgütün toplamda 16 ayrı silahlı eyleme karıştığı saptandı.
Yapılan tespitlerin ardından harekete geçen emniyet güçleri, 5'i halihazırda tutuklu bulunan toplam 36 şüpheliden 31'inin yakalanması için İstanbul, Antalya ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlar neticesinde 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Şüpheliler hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Nitelikli yağma', 'Mala zarar verme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından soruşturma yürütülüyor.