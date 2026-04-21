Yangın, Pendik Esenyalı Mahallesi’nde bulunan 6 katlı bir iş merkezinin giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Dumanların kısa sürede binayı sarması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarını sürdürürken, binada mahsur kalan vatandaşlar merdivenli araçlarla tahliye edildi. Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenenlere olay yerinde hazır bekleyen ambulanslarda ilk müdahaleyi yaptı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

