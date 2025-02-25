İstanbul'un Avcılar ilçesinde kuaför salonuna ateş etmek isteyen şüpheli, silahı tutukluk yapınca kabza ile vitrin camını kırmaya çalıştı. Şüphelinin saldırı girişimi güvenlik kamerasına yansırken iş yeri sahibi Salik Toksoy'un oğlunun kız arkadaşı nedeniyle şüpheliyle arasında gerginlik çıktığını söylediği öğrenildi.
Alınan bilgiye göre Üniversite Mahallesi Zambak Sokak'ta Salih Toksoy'un sahibi olduğu kuaförün önüne gelen kar maskeli saldırgan belinden çıkardığı tabancayla iş yerine ateş etmeye çalıştı.
Silahı tutukluk yapan şüpheli, ateş edemeyince kuaför dükkanına girdi. Kısa süre sonra kuaförden çıkan şüpheli, geri dönerek silahının kabzasıyla iş yerinin camlarını kırmaya çalıştı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin kimlik bilgilerini belirledi.
Olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalama çalışması sürerken kuaför Salik Toksoy'un oğlunun kız arkadaşı nedeniyle şüpheliyle arasında gerginlik çıktığını söylediği öğrenildi.