Olay, sabah saatlerinde Yenimahalle Mahallesi Hekimsuyu Caddesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Tekstil firmasında çalışan Ahmet B., 4’üncü kattan yük asansörüne bindi. Asansör, henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle aşağıya düştü. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan işçiye ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri iş yeri sahibini gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de asansör ve çevresinde inceleme yaptı.

ASANSÖRÜN DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ahmet B.’nin bulunduğu yük asansörünün bir anda 4’üncü kattan aşağıya düştüğü görüldü. Asansörün düşmesinin ardından çevredeki çalışanların yaralanan arkadaşlarının yardımına koştuğu anlar da görüntülerde yer aldı.