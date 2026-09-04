İstanbul Sultanbeyli’de IŞİD’e yönelik operasyonda, terör saldırısı planladığı değerlendirilen 21 yaşındaki Berkan Ç. ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Polise silahla ateş açan şüpheli, ekiplerin karşılık vermesi üzerine etkisiz hale getirildi.

YARALANAN YURTTAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Operasyon sırasında yaralanan 1 yurttaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

MİT VE EMNİYET KOORDİNELİ ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, Berkan Ç.’nin terör saldırısı planladığı değerlendirildi. Şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon sırasında polise ateş açması üzerine çatışma çıktı.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheliyle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

SİLAHLI ÇATIŞMA ANI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, IŞİD şüphelisinin etkisiz hale getirildiği çatışma anları saniye saniye kameraya yansıdı...

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından "Sultanbeyli’de DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheli şahsa yönelik düzenlenen operasyona ilişkin basın açıklamamız…" denilerek şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışmalarda; DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu ve ülkemizde terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Ç. (21) isimli şahsın yakalanmasına yönelik Sultanbeyli‘de bir operasyon gerçekleştirilmiştir.

Şüphelinin görevli polislerimize ateş açması üzerine karşılık verilmiş ve şüpheli Berkan Ç. etkisiz hale getirilmiştir. Bu esnada bir vatandaşımız yaralanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir."

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından operasyonla ilgili yaptığı paylaşımda, "Milletimizin huzuruna, devletimizin güvenliğine kasteden terör odaklarına karşı kararlılıkla mücadele eden Milli İstihbarat Teşkilatımızı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü yürekten tebrik ediyorum. Gece gündüz demeden, büyük bir cesaret ve fedakarlıkla görev yapan tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.