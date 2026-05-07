İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube ekipleri, terör örgütü IŞİD faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütle iltisaklı faaliyetlerde bulunduğu ve sosyal medya kanalları üzerinden propaganda yaptığı değerlendirilen şüphelilerin kimlikleri ile adresleri tespit edildi.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Yakalanan şüpheliler, işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.