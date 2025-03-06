İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, IŞİD silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bazı şüphelilerin IŞİD terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve çatışma bölgeleriyle irtibatının bulunduğu belirlendi.
14 GÖZALTI, 6 FİRARİ
Ülkemize yönelik eylem yapma ihtimali olduğu için tehdit olarak görülen 20 yabancı teröriste (YTS) yönelik İstanbul'da 9 farklı ilçede 18 farklı adreste operasyon düzenlendi.
Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, firari 6 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.