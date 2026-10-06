İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri tarafından “terörizmin finansmanı” suçuna ilişkin çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde, IŞİD ve El Kaide'ye mensup, çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerle bağlantılı olduğu belirlenen bazı şüpheliler tespit edildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI İNCELENDİ

Şüphelilerin, Türkiye'yi hedef alan eylemler gerçekleştirebileceği değerlendirilirken, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptıkları belirlendi. Ekipler, yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit etti.

14 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.