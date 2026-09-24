Kaza, TEM Bağlantı Yolu Silivri Mezarlığı önünde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen jandarma ekip aracı ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan jandarma aracı, park halindeki 2 otomobile çarparak durabildi.
4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3'ü jandarma personeli 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.