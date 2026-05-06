Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, ekonomik güvenliği tehdit eden “paraya eşit sayılan değerlerde (altın) sahtecilik” suçuna yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda Zeytinburnu’nda belirlenen adrese dün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 28 milyon 500 bin lira olan ve satışa hazır halde paketlenmiş, 1, 5 ve 10 gramlık toplam 4 bin 252 gram ağırlığında 1530 adet sahte altın ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca sahte altın üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 280 plastik kalıp, 13 metal kalıp, 1010 sahte gram altın ambalajı, 1 presleme makinesi ile 1 kağıt ve plise delme makinesi de ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.