Ülkemizin ilk tam kapsamlı Dijital Deneyim Merkezi (DDM) yarından itibaren Japon kültürünün büyüleyici dünyasını keşfe davet eden “Düşler Zamanı: Japonya” adlı sergiye ev sahipliği yapacak…

Ziyaretçilerine asırlar öncesinden günümüze uzanan bir zaman yolculuğuna çıkaracak olan sergi, 17. Ve 19. yüzyıl Japon sanatını, çağdaş bir görsel anlatıya dönüştürecek…

Farklı duyularla deneyim imkanı

Dijital Deneyim Merkezi’nin ileri teknolojilerle donatılmış alanlarında kurgulanan sergi; ana mapping gösteriminin yanı sıra sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) uygulamaları, etkileşimli yüzeyler ve farklı dijital içerik alanlarıyla zenginleşecek...

Merkezin farklı noktalarına yayılan bu deneyim alanları, ziyaretçilere Japon sanatını yalnızca izlemekle kalmayıp farklı duyular aracılığıyla deneyimleme imkânı sağlayacak.

DDM bugüne kadar 600 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı

Şubat 2024’te kapılarını açan ülkemizin ilk tam kapsamlı Dijital Deneyim Merkezi, bugüne kadar 600 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı. DDM, “Zamanın Ötesinde: Nikola Tesla” ve “Gelenekten Geleceğe” adlı sergilerin ardından “Van Gogh: Işığın İzinde” sergisiyle de büyük ilgi çekti.

Ziyaretçiler, yapay zekâ, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları ile interaktif projeksiyonlar sayesinde Van Gogh’un eserlerini sadece izlemekle kalmayıp, deneyimleme şansı yakaladı.

Müzede neler var

Dijital Deneyim Merkezi; Dijital Oda, Sanal Gerçeklik Odası, Sürükleyici Deneyim Odası, Artırılmış Gerçeklik Odası ve Dijital Koridor’dan oluşan mekânsal kurgusuyla izleyicilere çok duyulu ve etkileşimli deneyimler sunuyor. Merkez, sanatı yalnızca sergileyen bir alan olmanın ötesinde; anlatı, mekân ve izleyici arasındaki etkileşimi merkeze alan yaklaşımıyla İstanbul’un kültür sanat yaşamında özgün bir konumda yer alıyor.

400 klasik eser yeniden yorumlandı

İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Osman Cenk Akın, bu sergiyle Japon sanatının 300 yıllık estetik mirasını, Türkiye’nin ilk tam kapsamlı Dijital Deneyim Merkezi’nde izleyiciyle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Sergi kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarındaki 20 müzeden derlenen yaklaşık 400 klasik eserin, bugünün teknolojileriyle yeniden yorumlandığını belirten Akın; ‘’Ziyaretçilerine çok katmanlı bir deneyim sunacak olan serginin aynı zamanda Türkiye ile Japonya arasında kültürel diyaloğu güçlendireceğine inanıyorum” dedi.