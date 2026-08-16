Kore Cumhuriyeti’nin Kurtuluş Günü kapsamında düzenlenen İstanbul Festivali Kore Günleri’nde K-Pop sanatçıları Kwon Eunbi ve ATEEZ sahne aldı. Festival Park Yenikapı’daki etkinlikte hayranlar, sanatçıların sevilen şarkılarına eşlik etti.

KWON EUNBI SAHNE ALDI

Gecenin ilk bölümünde Kwon Eunbi sahneye çıktı. Şarkılarını seslendiren sanatçıya, konser alanını dolduran hayranları eşlik etti. Kwon Eunbi’nin performansının ardından sahne ATEEZ’in oldu.

ATEEZ’DEN SEVİLEN ŞARKILAR

ATEEZ, konserde “Say My Name”, “BOUNCY”, “WORK” ve “Enough” gibi şarkılarını seslendirdi. Grup üyelerinin sahnedeki koreografilerine seyirciler de eşlik etti. Konser sırasında hayranların telefonlarının ışıklarıyla oluşturduğu görüntüler dikkat çekti. ATEEZ’in sahne performansıyla İstanbul Festivali Kore Günleri kapsamındaki K-Pop etkinliği sona erdi.







SUNMİ İSTANBUL’DA İLK KEZ SAHNE ALDI

Festivalin ikinci gününde Güney Koreli sanatçı Sunmi, İstanbul’da ilk kez sahneye çıktı. “24 Hours”, “Siren”, “Cynical”, “Lalalay”, “Pporappippam”, “Tail” ve “Gashina” gibi sevilen şarkılarını seslendiren Sunmi, dans performanslarıyla da dikkat çekti. Sanatçının şarkılarına Festival Park Yenikapı’yı dolduran hayranları eşlik etti.