Türkiye, uzun süredir etkisini gösteren kavurucu yaz sıcaklarına veda ederken, yeni haftaya hem okul telaşı hem de sonbahar serinliğiyle uyanıyor. Yarın sabah, 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için ders başı yapılacak. Milyonlarca kişinin sabahın erken saatlerinde yollara döküleceği pazartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe kritik hava durumu uyarıları geldi. Öğrencileri ve velileri ilk gün yağmurlu, serin ve ulaşımı zorlayabilecek bir hava bekliyor.

SICAKLIK 7 DERECE DÜŞÜYOR SAĞANAK BAŞLIYOR

Mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden sıcak hava dalgası kırılıyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre, hava sıcaklıkları yarından itibaren ülke genelinde 5 ila 7 derece birden azalacak. Haftanın son gününde Trakya'dan (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) yurda giriş yapan yağışlı hava kütlesi, okulların açılacağı pazartesi sabahı İstanbul ve Kocaeli hattını etkisi altına alacak. Megakentte gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması beklenirken, yağışlı sistem çarşamba gününden itibaren İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine kadar genişleyecek. Yeni haftada İstanbul 26, Ankara 27, İzmir ise 29 derece seviyelerinde olacak.

SINIRFLARDA TELEFON KESİNLİKLE YASAK

Yağmurlu bir günle start alacak olan 2026-2027 eğitim öğretim yılı, beraberinde önemli disiplin kurallarını da getiriyor. Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) aldığı karar doğrultusunda, dijital bağımlılığın önüne geçmek amacıyla sınıflarda cep telefonu kullanımı tamamen yasaklandı. Öğrenciler sınıfa telefon sokamayacağı gibi, öğretmenler de ders işlenişi sırasında cep telefonu kullanamayacak.

VELİLERE RANDEVUSUZ GİRİŞ ENGELİ

Yeni dönemde okul güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılıyor. Okul çevrelerindeki trafik ve yaya akışı yeniden düzenlenirken, velilerin okul ziyaretleri katı bir kurala bağlandı. Ülke genelinde veli görüşmeleri yalnızca "Okul Randevu Sistemi" üzerinden planlanarak yapılacak. Randevusu olmayan velilerin veya öğrencinin vasisi olmayan kişilerin okul binasına girişine kesinlikle izin verilmeyecek.

MÜFREDATTA İLK HAFTA KONU GAZZE

Geçtiğimiz yıl kademeli olarak hayata geçirilen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli", bu yıl ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde daha geniş bir sınıflar grubunda uygulanacak. Yeni dönemin eğitim teması "Maarifin Kalbinde Oyun" olarak belirlenirken, geleneksel çocuk oyunları derslere entegre edilecek. Ayrıca, okulların açıldığı ilk hafta boyunca "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinlikleri düzenlenecek. Bu etkinliklerle, çocuk hakları ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına yönelik farkındalık oluşturulması hedefleniyor. 283 milyonu aşkın ücretsiz ders kitabı ise öğrencilerin sıralarında hazır bekliyor.

ÖĞRENCİLERİN TATİL TAKVİMİ BELLİ OLDU

MEB'in açıkladığı takvime göre, yoğun tempoda geçecek eğitim yılının dinlenme durakları da netleşti:

İlk Ara Tatil: 16-20 Kasım

Yarıyıl (Sömestr) Tatili: 25 Ocak 2027 - 5 Şubat 2027

İkinci Ara Tatil: 8-12 Mart

Okulların Kapanışı: 25 Haziran 2027 (Cuma)