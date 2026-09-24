Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıt dışı ilaçların depolanması ve satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda, Yenişehir Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaçak ilaçların depolanarak satışının yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri, 21 Eylül Pazartesi günü belirlenen iş yerine operasyon düzenledi.

ANTİBİYOTİK, SERUM VE AĞRI KESİCİLER ELE GEÇİRİLDİ

İş yerinde yapılan aramalarda antibiyotik, serum, vitamin, ağrı kesici, alerji ve bulantı ilaçlarının yanı sıra çok sayıda ilaç ve tıbbi ürün ele geçirildi. Operasyonda D.D.C. ve J.A. gözaltına alındı. Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, kaçak ilaçları temin ettiği belirlenen S.Ö.'yü de yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi.